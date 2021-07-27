Nokia 6310 возвращается в элегантном новом корпусе за 60 евро

Компания HMD Global сделала традицией перезапуск классических функциональных телефонов Nokia с тех пор, как несколько лет назад получила лицензию на торговую марку Nokia. Сегодня последний классический телефон, получивший современную версию, — это Nokia 6310. Версия 2021 года выпускается в элегантном, но уже знакомом новом корпусе.

Новый Nokia 6310 сохраняет дизайн моноблока, который был выпущен еще в 2001 году, но с некоторыми современными дополнениями. Решетка динамика в форме когтя оригинала была бы хороша, но в новой версии есть простая горизонтальная прорезь для динамика. Исчез монохромный 6-строчный дисплей, и на его место пришел изогнутый цветной, который также стал больше. Версия 2021 года также оснащена задней камерой.

Что касается технических характеристик, Nokia 6310 имеет 2,8-дюймовый дисплей. Он оснащен процессором UNISOC 6531F и имеет 8 МБ оперативной памяти и 16 МБ памяти. В спецификации указано, что он работает под управлением операционной системы Series 30+ (S30 +). Значки стали больше, а масштаб меню увеличен для удобства чтения. Также есть режим доступности, который еще больше упрощает меню.

На задней панели телефона есть одна 0,3-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка. Есть слот для карт MicroSD, и пользователи смогут добавить до 32 ГБ дополнительного хранилища. Он имеет Bluetooth 5.0, Wi-Fi, поддержку двух SIM-карт и FM-радио (двухрежимный проводной и беспроводной).

Емкость аккумулятора 1150 мАч чуть больше, чем у модели 2001 года, но Nokia утверждает, что он обеспечит более 7 часов работы в режиме разговора и проработает несколько недель в режиме ожидания. Батарея съемная, Nokia поставляет телефон с зарядным устройством и кабелем micro USB.

В видеообъявлении Nokia 6310 изображен в трех цветах, но пользователи смогут приобрести телефон только в черном и темно-зеленом цветах.

Источник — Astera.