Компания HMD Global готовит к выходу 11 новых смартфонов

В базе данных IMEI обнаружено девять новых смартфонов от HMD. Изначально были представлены две модели, а теперь стало известно о еще девяти, что свидетельствует о работе бренда над 11 продуктами.

Хотя конкретные характеристики смартфонов неизвестны, наличие в базе данных IMEI подтверждает их существование.

Недавно учетная запись NokiaMobile была переименована в HMD, что является признаком завершения деятельности Nokia.

Несколько дней спустя произошло важное событие – сотрудники GSMChina заметили девять новых телефонов HMD. База данных IMEI не предоставляет информации о технических характеристиках, но подтверждает, что под брендом HMD разрабатывается девять продуктов, модельные номера которых выглядят следующим образом:

HMD TA-1584

HMD TA-1588

HMD TA-1589

HMD TA-1592

HMD TA-1594

HMD TA-1595

HMD TA-1602

HMD TA-1605

HMD TA-1631