Компания HMD Global готовит к выходу 11 новых смартфонов

В базе данных IMEI обнаружено девять новых смартфонов от HMD. Изначально были представлены две модели, а теперь стало известно о еще девяти, что свидетельствует о работе бренда над 11 продуктами.
Хотя конкретные характеристики смартфонов неизвестны, наличие в базе данных IMEI подтверждает их существование.
Недавно учетная запись NokiaMobile была переименована в HMD, что является признаком завершения деятельности Nokia.
Несколько дней спустя произошло важное событие – сотрудники GSMChina заметили девять новых телефонов HMD. База данных IMEI не предоставляет информации о технических характеристиках, но подтверждает, что под брендом HMD разрабатывается девять продуктов, модельные номера которых выглядят следующим образом:
HMD TA-1584
HMD TA-1588
HMD TA-1589
HMD TA-1592
HMD TA-1594
HMD TA-1595
HMD TA-1602
HMD TA-1605
HMD TA-1631
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