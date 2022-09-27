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Компания Apple уже запустила производство iPhone 14 на заводе Индии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Ранее в Индии начинали производство новых моделей смартфонов с большой задержкой. iPhone 14 стал первым аппаратом, который менее чем через месяц после презентации начал собираться на заводе в Индии.

По данным Mydrivers, компания Apple идет с опережением графика по запуску производства в Индии.

Ожидалось, что iPhone 14 в Индии начнут выпускать через месяц после презентации.

Отмечается, что в этой стране будут собирать только iPhone 14, а вот iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max выпускать будут только в Китае.

Ранее сообщалось, что Apple увеличивает количество заказов на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и сокращает производство iPhone 14, так как модель не пользуется большим спросом и многие отдали предпочтение более продвинутым моделям серии.

 

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