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Продажи младших версий iPhone 14 оказались значительно ниже, чем iPhone 13

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Apple сокращает производство младших iPhone 14 и увеличивает мощность линий, задействованных в выпуске iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Благодаря мониторингу электронной коммерции Sandalwood на площадке Tmall, стало известно, сколько было продано iPhone 14.

В первую неделю продажи самой младшей версии iPhone 14 упали на 70% в сравнении с первой неделей продаж iPhone 13.

Продажи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max за неделю выросли на 56%.
Большим спросом пользуются версия iPhone 14 со 128 ГБ памяти, остальные модели iPhone выбирают с 256 или 512 ГБ.

Таким образом, подтвердилась информация про сокращение производства iPhone 14 и увеличение количества заказов на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Источники ранее сообщали, что Foxconn сокращает производство iPhone 14.

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