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В Apple намерены интегрировать сторонние платежные системы в технологию NFC

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Представители антимонопольных органов Европейского союза планируют в ближайшие недели утвердить предложение американской компании Apple о внесении изменений в платежные приложения Apple Pay и Apple Wallet для использования альтернативных сервисов на устройствах iPhone и iPad.

Эта инициатива является ответом на обвинения, выдвинутые два года назад Европейской комиссией в адрес Apple, связанные с созданием препятствий для конкуренции и ограничением доступа разработчиков мобильных платежных систем к технологии NFC.

Предложение, если будет одобрено, будет регулировать отношения между компанией и европейским регулятором на протяжении десяти лет.

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