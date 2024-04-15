Apple выпустит четыре процессора серии M4

Компания Apple планирует расширить свою линейку процессоров Apple Silicon в этом году, добавив четыре новых чипсета, включая мощный M4 Ultra, предназначенный для самых производительных компьютеров. Ожидается, что эти новые процессоры будут обладать впечатляющими вычислительными возможностями и расширенной поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ).

Хотя подробности о чипсете M4 пока не раскрыты, известно, что Apple разрабатывает базовый чип M4, а также более производительные версии — M4 Pro и M4 Max.

Каждая модель имеет свое внутреннее название, а топовый чип M4 Ultra получил кодовое имя «Hidra».

Предполагается, что базовые чипсеты будут представлены раньше, а M4 Ultra появится на рынке позже.

Новые процессоры Apple Silicon ожидаются с более продвинутыми функциями искусственного интеллекта, включая улучшенную производительность нейронных вычислений, расширенный кэш и усовершенствованный Neural Engine.

Источник: ferra