Компания Apple анонсирует новую линейку смартфонов iPhone 16 10 сентября

Согласно информации от 9to5Mac, компания Apple планирует представить новые смартфоны серии iPhone 16 10 сентября 2024 года.

Журналистам стало известно, что предзаказы на устройства откроются 13 сентября, а первые покупатели смогут получить свои новинки 20 сентября. В прошлом году Apple проводила презентацию 12 сентября, а в 2022 и 2021 годах — 7 и 14 сентября соответственно.

Издание отмечает, что Apple традиционно выбирает дату анонса, учитывая американский праздник День труда, который отмечается в первый понедельник сентября.

В 2024 году этот день выпадает на 2 сентября, и, вероятно, компания не будет проводить анонс в этот период, так как многие люди будут в отпусках. Поэтому наиболее вероятная дата презентации — 10 сентября.