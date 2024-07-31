Главная » Новости

iPhone 16 получит новый дизайн камеры и цветовые решения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 393 Опубликовано

Согласно слухам, новый iPhone 16 будет иметь переработанный дизайн камеры с вертикально расположенными объективами. На снимках, опубликованных на портале 9to5mac, показали макеты iPhone 16 и новые цвета устройств.

iPhone 16 получит новый дизайн камеры и цветовые решения

В новой компоновке основная и сверхширокоугольные камеры будут стоять вертикально. Это изменение позволит записывать пространственное видео, что сейчас доступно только в моделях iPhone 15 Pro.

Также на изображениях видно, что выступ камеры стал тоньше и теперь выровнен по вертикали.

Что касается цветов, ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в синем, розовом, белом, черном и зеленом вариантах.

Новые модели iPhone 16 анонсируют в сентябре вместе с iPhone 16 Pro и Apple Watch, и они будут оснащены более мощным чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+