iPhone 16 получит новый дизайн камеры и цветовые решения

Согласно слухам, новый iPhone 16 будет иметь переработанный дизайн камеры с вертикально расположенными объективами. На снимках, опубликованных на портале 9to5mac, показали макеты iPhone 16 и новые цвета устройств.

В новой компоновке основная и сверхширокоугольные камеры будут стоять вертикально. Это изменение позволит записывать пространственное видео, что сейчас доступно только в моделях iPhone 15 Pro.

Также на изображениях видно, что выступ камеры стал тоньше и теперь выровнен по вертикали.

Что касается цветов, ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в синем, розовом, белом, черном и зеленом вариантах.

Новые модели iPhone 16 анонсируют в сентябре вместе с iPhone 16 Pro и Apple Watch, и они будут оснащены более мощным чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти.