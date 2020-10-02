Китайцы назвали дату презентации и старта продаж iPhone 12

Источники из Китая рассказали о сроках появления смартфонов новой линейки iPhone 12.

Китайский гигант Tmall стал источником двух изображений новых моделей смартфонов, а также благодаря ему стало известно о дате презентации и старта продаж.

Если верить источнику, то официальная премьера флагманских смартфонов состоится 13 октября, а еще через три дня они станут доступны для заказа.

При этом первые партии устройств в магазинах станут доступны с 23 октября. Кроме этого, стало известно, что iPhone 12 Pro Maх будет представлен на рынке в красном и синем цвете.

Как ранее сообщалось, эта модель окажется единственной из линейки, которая станет настоящим флагманом.