Китайская компания Xiaomi представила новые смарт-часы Watch S2

Xiaomi после показа флагманской серии смартфонов продемонстрировала публике свои новые смарт-часы Watch S2.

Xiaomi Watch S2 выполнены в классическом дизайне с циферблатом размером 42 или 46 мм.

Первый вариант получил диагональ AMOLED-экрана 1,32 дюйма, а в более крупной модификации диагональ круглого дисплея составляет 1,43 дюйма.

Дисплей прикрывает сапфировое стекло, а корпус часов выполнен из нержавеющей стали. На боковой грани находятся две физические кнопки для управления функциями смарт-часов.

Xiaomi Watch S2 могут измерить температуру тела и соотношение жира и мышц в теле. Также часы получили стандартный для подобных устройств набор датчиков, которые позволяют отслеживать уровня стресса.

Через часы можно совершать звонки, но без смартфона этого нельзя делать, а связь с основным устройством осуществляется по Bluetooth 5.2.

Также встроены NFC и GPS. На одном заряде часы могут проработать до 12 дней.

Xiaomi Watch S2 в Китае будут продавать по цене от 143 долларов.