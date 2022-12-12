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Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro

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Презентация Xiaomi 13 прошла на специальном мероприятии, где помимо флагманской серии показали и смарт-часы.
В Китае состоялся показ серии смартфонов Xiaomi 13 на базе процессоров Snapdragon 8 Gen 2. Базовая модель получила 6,36-дюймовый AMOLED экран и 50 Мп основную камеру, которую дополнили 12 Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой и 10 Мп телефото объективом.

В смартфоне также добавили защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В Китае эта модель будет стоить от 3999 юаней, что в пересчете составляет около 36 тыс. рублей

Xiaomi 13 Pro уже предлагается с 6,73 дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2К и пиковой яркостью 19000 нит.

Основная камера флагмана состоит из трех 50 Мп датчиков, причем основной сенсор 1-дюймовый.

В смартфоне есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратная беспроводная на 10 Вт. Встроенный аккумулятор также можно заряжать блоком питания на 120 Вт. Xiaomi 13 Pro будет стоить от (45 тысяч рублей).

Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro

Xiaomi Xiaomi 13
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