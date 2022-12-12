Китайская Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro

Презентация Xiaomi 13 прошла на специальном мероприятии, где помимо флагманской серии показали и смарт-часы.

В Китае состоялся показ серии смартфонов Xiaomi 13 на базе процессоров Snapdragon 8 Gen 2. Базовая модель получила 6,36-дюймовый AMOLED экран и 50 Мп основную камеру, которую дополнили 12 Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой и 10 Мп телефото объективом.

В смартфоне также добавили защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В Китае эта модель будет стоить от 3999 юаней, что в пересчете составляет около 36 тыс. рублей

Xiaomi 13 Pro уже предлагается с 6,73 дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2К и пиковой яркостью 19000 нит.

Основная камера флагмана состоит из трех 50 Мп датчиков, причем основной сенсор 1-дюймовый.

В смартфоне есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратная беспроводная на 10 Вт. Встроенный аккумулятор также можно заряжать блоком питания на 120 Вт. Xiaomi 13 Pro будет стоить от (45 тысяч рублей).