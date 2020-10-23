Kirin 9000 на 5-нм от Huawei стал самым производительным процессором в мире

Вчера Huawei официально анонсировала серию Mate 40, а вместе с ней также была представлена ​​SoC Hisilicon Kirin 9000 5G, которая используется в новых флагманских моделях. Huawei также представила Kirin 9000E, оба чипсета построены на 5-нм архитектуре TSMC.

Kirin 9000 Series — это микросхема 5G, способная легко справляться с интенсивными вычислениями и выполнять многозадачные операции. Этот чип представляет собой наиболее сложную из доступных SoC 5-нм технологии 5G, обеспечивающую значительно улучшенную производительность и энергоэффективность по сравнению с предшественником. Он заменяет Kirin 990 5G, построенный на 7-нм кремнии.

Сообщается, что новый процессор имеет более 15,3 миллиарда транзисторов, это первый процессор, преодолевший отметку в 15 миллиардов транзисторов. Это делает его самой плотной и полнофункциональной SoC 5G на сегодняшний день. В мощном процессоре реализована трехуровневая архитектура энергоэффективности с ядрами, работающими с тактовой частотой до 3,13 ГГц. ЦП имеет восемь ядер, включая большое ядро ​​Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, три средних ядра Cortex-A77, каждое с тактовой частотой 2,54 ГГц. SoC также имеет четыре небольших ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,04 ГГц каждое. Базовая частота чипсета немного выше, чем у Snapdragon 865 Plus, который работает на частоте 3,1 ГГц. Таким образом, Kirin 9000 в настоящее время является процессором для мобильных телефонов с самой высокой частотой.

В SoC также интегрирован 24-ядерный графический процессор Mali-G78, а также инновационный NPU с двумя большими ядрами и одним крошечным ядром, которые выводят искусственный интеллект на устройстве на новый уровень. 24-ядерный графический процессор Mali-G78 считается самым мощным графическим процессором, который когда-либо был на устройствах Huawei. Это обеспечивает улучшенную графическую производительность и дополняется потрясающим аудиовизуальным опытом для иммерсивных игр. Архитектура превосходит Mali-G76 Kirin 990 в том, что количество ядер увеличено вдвое, а производительность повышена на 60% по сравнению с Mali-G76.

Что касается 5G, первая в отрасли технология синергии с четырьмя сетями может эффективно интегрировать Wi-Fi 2,4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц, основную карту 5G и дополнительную карту 4G, обеспечивая совокупную высокую скорость сети, стабильное низкое время работы в изменяющихся условиях сети, оптимизация сети или одновременная загрузка.

В свою очередь, количество ядер графического процессора Kirin 9000E упало до 22. Что касается архитектуры ЦП, как Kirin 9000, так и Kirin 9000E используют 8-ядерные конструкции, которые представляют собой суперъядро Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц и три больших ядра Cortex-A77 с тактовой частотой 2,54 ГГц. и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 2,05 ГГц.

Что касается графического процессора, Kirin 9000E — это 22-ядерный Mali-G78. Что касается NPU, Kirin 9000E имеет два ядра (большое ядро ​​и одно маленькое ядро). В остальном эти два набора микросхем кажутся одинаковыми, включая интеграцию основной полосы частот Balong 5000 5G, ISP 6.0, модуля безопасности и т. Д. Кроме того, все они производятся по 5-нм техпроцессу EUV, поддерживают память LPDDR5 / 4X и флэш-память UFS. память, поддержка качества звука HiFi, видео 4K HDR и т. д.