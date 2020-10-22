Huawei представила новую линейку своих флагманских смартфонов Mate 40

Компания Huawei анонсировала Mate 40 Pro и Pro Plus, свои последние флагманские устройства после серии P40, выпущенной ранее в этом году. Телефоны знаменуют собой дебют нового флагманского 5-нм чипсета Huawei Kirin 9000 и включают изогнутые 6,76-дюймовые OLED-дисплеи с частотой 90 Гц и беспроводную зарядку 50 Вт. Наряду с ними Huawei также анонсировала пониженный Mate 40.

Хотя телефоны Huawei было сложно использовать за пределами Китая из-за отсутствия приложений и сервисов Google , его недавние флагманы, такие как P40 Pro и P40 Pro Plus , по-прежнему предлагают отличные характеристики камеры. На бумаге серия Mate 40 Pro, похоже, продолжит тенденцию.

Mate 40 Pro Plus имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 20-мегапиксельную сверхширокоугольную, 8-мегапиксельную камеру перископа с 10-кратным зумом и 12-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным зумом. В целом, по заявлению Huawei, телефон предлагает до 17-кратного оптического увеличения.

Между тем, Mate 40 Pro имеет аналогичную 50-мегапиксельную основную камеру и 20-мегапиксельную сверхширокую камеру, но его линза с перископическим зумом составляет всего 5x для максимального оптического зума 7x.

Внутри телефонов установлен новый чипсет Kirin 9000 от Huawei, который, по утверждению компании, является первым в мире 5-нм процессором 5G. Чип объединяет 8-ядерный процессор с 24-ядерным графическим процессором. Mate 40 Pro Plus поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, а Mate 40 Pro имеет 8 ГБ и 256 ГБ соответственно. Оба имеют батареи емкостью 4400 мАч и поддерживают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт на скорости, сопоставимой с Mi 10 Ultra от Xiaomi . У них также есть проводная зарядка 66 Вт и обратная беспроводная зарядка, позволяющая включать аксессуары или другие телефоны.

Mate 40 Pro и Pro Plus имеют встроенные датчики отпечатков пальцев на дисплеях с разрешением 2772 x 1344, два динамика и степень защиты IP68 от пыли и воды. Pro доступен в черном, белом, серебристом, желтом и зеленом цветах, а Pro Plus доступен только в черном и белом цветах.

Что касается программного обеспечения, Huawei продолжает инвестировать в собственную экосистему приложений и услуг. Новинкой Mate 40 Pro является поиск лепестков и карты. В частности, отсутствие Google Maps стало серьезным камнем преткновения для последних устройств Huawei, поэтому это последнее объявление очень приветствуется.

Помимо Mate 40 Pro и Pro Plus, Huawei также анонсировала пониженный Mate 40. Он имеет меньший 6,5-дюймовый экран с более низким разрешением 1080p и более медленный процессор Kirin 9000E. У него также нет зум-объектива перископа и всего три камеры. У него 50-мегапиксельная основная камера, 16-мегапиксельная сверхширокоугольная и 8-мегапиксельная телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Он имеет меньшую батарею емкостью 4200 мАч без беспроводной зарядки и максимальную проводную быструю зарядку мощностью 40 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Наконец, есть версия Mate 40 от Porsche Design, которая отличается уникальным дизайном, вдохновленным спортивным автомобилем, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти и аналогичным массивом камер для Mate 40 Pro Plus.

Huawei Mate 40 Pro Plus будет стоить 1399 евро (1655 долларов США), в то время как Mate 40 Pro будет стоить 1199 евро (1099,99 фунтов стерлингов / 1418 долларов США) и будет доступен с 13 ноября в Великобритании, а Mate 40 будет стоить 899 евро ( $ 1063). Porsche Design Huawei Mate 40 RS будет стоить 2295 евро (2715 долларов). Даты выпуска Mate 40 Pro Plus и Mate 40 не были объявлены на сцене во время мероприятия.