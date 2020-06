KFC видеороликом анонсировала собственную игровую консоль

Компания KFC подготовила видеоролик, которые анонсирует новую игровую консоль с названием KFConsole.

Конечно же в данном случае речь идет не о настоящей игровой консоли, так как все это было сделано ради шутки.

По задумке авторов видео консоль от KFC имеет поддержку 4К при 120 к/с, а ее презентация состоится 11 декабря.

Корпус консоли получил вид фирменного ведерка, в котором имеется гриль для приготовления курицы.

The future of gaming is here.

Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1

— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020