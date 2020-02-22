Камеру Xiaomi Mi 10 обновят до уровня Mi 10 Pro

В компании Xiaomi решили улучшить возможности камеры Mi 10. По словам главы компании Лэй Цзюна, камера смартфона получит возможности старшей версии — Mi 10 Pro.

По заявлению главы Xiaomi, аппаратная составляющая камер смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro одинаковая, а разница заключается только в программном обеспечении.

После обновления все изменится, и произойдет это в конце текущего месяца.

Напомним, в Mi 10 и Mi 10 Pro установлен 108 Мп модуль формата 1/1,33 дюйма, но остальные датчики основной камеры разные. Так, в Mi 10 установлены 13, 2 и 2 Мп, а вот в Mi 10 Pro уже 20, 12 и 8 Мп.