К выходу готовится первый смартфон с поддержкой 80-ваттной зарядки

К выходу готовится первый смартфон с поддержкой 80-ваттной зарядки31.01.2020 22:07
Китайская компания готовит беспроводную зарядку мощностью 80 Вт, о чем стало известно от президента Nubia Technology.
Он в социальной сети опубликовал характеристики новой зарядки. Предположительно она дебютирует с новым игровым смартфоном Nubia Red Devil.
Стоит отметить, что 80 Вт зарядки пока нет ни у одного производителя, и Nubia станет первой в мире, кто выпустит такой блок питания.
Стоит отметить, что смартфон Nubia Red Devil будет уникальным не только за счет зарядки, так как этот смартфон получит еще и дисплей с частотой обновления 144 Гц.
В аппарате установят самый производительный на данный момент процессор — Snapdragon 865.
Причем аппарат будет поддерживать 5G. Презентация Nubia Red Devil должна состоятся в первом квартале текущего года.
Nubia Red Devil получит не только 144 Гц экран, но и мощную батарею
Просмотры:Метки: Nubia, Nubia Red Devil