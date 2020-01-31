К выходу готовится первый смартфон с поддержкой 80-ваттной зарядки

Китайская компания готовит беспроводную зарядку мощностью 80 Вт, о чем стало известно от президента Nubia Technology.

Он в социальной сети опубликовал характеристики новой зарядки. Предположительно она дебютирует с новым игровым смартфоном Nubia Red Devil.

Стоит отметить, что 80 Вт зарядки пока нет ни у одного производителя, и Nubia станет первой в мире, кто выпустит такой блок питания.

Стоит отметить, что смартфон Nubia Red Devil будет уникальным не только за счет зарядки, так как этот смартфон получит еще и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

В аппарате установят самый производительный на данный момент процессор — Snapdragon 865.

Причем аппарат будет поддерживать 5G. Презентация Nubia Red Devil должна состоятся в первом квартале текущего года.