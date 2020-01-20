Nubia Red Devil получит не только 144 Гц экран, но и мощную батарею

Ранее китайский производитель заявлял, что их новый смартфон получит экран с частотой обновления 144 Гц, а позже было добавлено, что аппарат будет поддерживать 5G.

В первом квартале 2020 года будет представлен смартфон Nubia Red Devil, который уже зарегистрировали на сайте регулятора 3C, где он проходит под номером NX659J.

В ближайшее время он должен появится на сайте TENAA, и как правило у этого регулятора опубликовываются все данные про устройство.

Сейчас известно, что в Nubia Red Devil будет 144 Гц дисплей, батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, и скорее всего смартфон получит Snapdragon 865 с отдельным модемом.

Других данных про будущий смартфон пока нет, но в нем скорее всего установят тройную основную камеру.