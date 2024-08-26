«Известия»: россияне не потеряют свои данные в Telegram после ареста Дурова

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал ситуацию с основателем Telegram Павлом Дуровым, который был задержан во Франции.

В интервью «Известиям» он отметил, что пользователям не стоит беспокоиться о сохранности их данных.

Бедеров подчеркнул, что данные пользователей физически не находятся во Франции, и даже если Дуров решит передать их местным или американским силовикам, это не приведет к утечке информации.

Также эксперт отметил, что Дуров, вероятно, планировал изменить формат модерации в Telegram.

В тестовой версии мессенджера появилось специальное пространство для модераторов, что может помочь наладить сотрудничество с государственными органами и разгрузить работу собственных модераторов.

Бедеров сравнил это с личными кабинетами для чиновников в Facebook, которые существуют уже давно.