Павла Дурова задержали в Париже, Илон Маск выразил ему поддержку

В ночь с 24 на 25 августа стало известно о задержании основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже. Это произошло вскоре после приземления его частного самолета.

По информации французского телеканала TF1, задержание связано с зашифрованными сообщениями в Telegram и отказом Дурова сотрудничать с французскими властями.

Следователи считают, что недостаточная модерация на платформе способствует наркоторговле и другим преступлениям. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, включая обвинения в терроризме.

Хотя распоряжение о задержании действовало только во Франции, у Дурова есть французское гражданство, что лишает его возможности просить убежище. У него также есть еще несколько гражданств, включая России, ОАЭ и других.

Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку Дурову, опубликовав серию постов в соцсети Х. Он попросил чат-бота проверить информацию о задержании, и тот подтвердил ее.

Маск назвал ситуацию «рекламой первой поправки» к Конституции США, касающейся свободы слова. Он также иронично описал будущее в Европе, где за лайки могут наказывать.

В своих постах Маск призвал освободить Дурова, добавив хештег #FreePavel.

Напомним, что Павел Дуров является одним из создателей социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram.