Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, общаясь с журналистами агентства «Прайм», рассказал, как понять, что к телефону подключена третья сторона.

IT-эксперт Мясоедов озвучил гражданам РФ главные признаки телефонной прослушки, помимо помех во время разговора, которые могут возникать по безобидным причинам.

Так, самым главным признаком является повышенный расход аккумулятора, возникающий при совершении определенных действий.

Например, быстрый расход батареи может наблюдаться при разговоре по телефону либо общении в мессенджере. Именно это может указывать на то, что идёт прослушка.

Как отметил эксперт, программы, используемые преступниками, уже могут подключаться в нужные моменты.

Еще одним признаком прослушки названа реклама или сообщения с неизвестного номера с информацией того, о чем вы недавно разговаривали с собеседником.

Источник