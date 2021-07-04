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IT-эксперт Кусков озвучил способы определения по смартфону местоположения человека

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Существует немало способов, которыми можно воспользоваться для определения местоположения человека.

Среди них есть не только легальные, но и нелегальные, ссылаясь на директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова пишет агентство «Прайм».

IT-эксперт Кусков озвучил способы определения по телефону местоположения человека, среди которых «локатор» или «радар», являющиеся услугами операторов связи.

Для того, чтобы ими воспользоваться нужен USSD-запрос. В некоторых мессенджерах узнать о местоположении собеседника можно с помощью функции «направить геолокацию».

Среди нелегальных способов названы программы-пеленгаторы, устанавливаемые из магазина приложений. Их должны устанавливать только с разрешения владельца смартфона.

Ну и еще одним вариантом определения местоположения является услуга «родительский контроль».

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