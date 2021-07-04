Камера может не показывать индикацию при активации мошенниками.

Россиянам посоветовали заклеивать камеры ноутбуков. Об этом сказал руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин в интервью с представителями радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что мошенники для доступа к камере используют различные вирусы, способные активировать программное обеспечение камеры, причем, когда включается камера пользователь этого не замечает. Через камеру можно подсмотреть номер банковской карты и CVС-код.

Эксперт также отметил, что подключится к камере ноутбука несложно. Стоит напомнить, что сейчас производители ноутбуков на камерах устанавливают специальную шторку, которая физически закрывает оптический модуль.