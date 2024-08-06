IT-эксперт Бедеров назвал способы защиты смартфона от взлома и слежки

Известный специалист в области IT-безопасности Игорь Бедеров дал интервью о том, как защитить телефон от шпионажа.

Он рассказал, что шпионское ПО могут устанавливать двумя способами. Первый — через приложения и сайты. Второй — на уровне ПО или аппаратуры, что сложнее предотвратить.

Бедеров советует не скачивать подозрительные файлы и программы. Так можно избежать половины угроз.

А вот от второго вида атак защититься трудно. Нужно следить за исходящим трафиком смартфона — если данные уходят постоянно куда-то, там может быть шпионское ПО.

Эксперт поделился рекомендациями, чтобы пользователи могли лучше обезопасить свои устройства от слежки злоумышленников.