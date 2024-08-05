Главная » Новости

Эксперты F.A.C.C.T.: выявлено почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов под видом «Столото»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В первой половине 2024 года крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» совместно с компанией F.A.C.C.T. заблокировали 3491 мошеннический ресурс. В их числе:

2962 — мошеннических сайтов;
343 — аккаунтов и групп в соцсетях;
151 — лжемобильное приложения;
35 — сообщения в мессенджерах.

Мошенники использовали популярные лотереи и незаконно применяли бренд «Столото».

В целом данные показывают снижение мошеннической активности. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество заблокированных ресурсов уменьшилось на 53%, а по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года — на 81,3%.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.