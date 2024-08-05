Эксперты F.A.C.C.T.: выявлено почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов под видом «Столото»

В первой половине 2024 года крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» совместно с компанией F.A.C.C.T. заблокировали 3491 мошеннический ресурс. В их числе:

2962 — мошеннических сайтов;

343 — аккаунтов и групп в соцсетях;

151 — лжемобильное приложения;

35 — сообщения в мессенджерах.

Мошенники использовали популярные лотереи и незаконно применяли бренд «Столото».

В целом данные показывают снижение мошеннической активности. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество заблокированных ресурсов уменьшилось на 53%, а по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года — на 81,3%.