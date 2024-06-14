Исследование: спутники Starlink нанесут серьезный вред озоновому слою

Ученые из Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии предупреждают о потенциальном вреде, наносимом озоновому слою Земли и его восстановлению, вызванном мегасозвездиями спутников, такими как Starlink компании Илона Маска.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, обнаружило, что эти спутники могут иметь серьезные последствия для окружающей среды.

Ученые провели моделирование химического состава материала, используемого при создании спутников, и изучили его влияние на атмосферу при горении.

Оказалось, что типичный спутник весом 250 килограммов, содержащий 30 процентов алюминия, генерирует около 30 килограммов наночастиц оксида алюминия при входе в атмосферу.

Эти оксиды алюминия могут привести к химическим реакциям между озоном и хлором, разрушая озоновый слой и задерживая его восстановление на десятилетия.

Большая часть этих частиц формируется в мезосфере на высоте от 50 до 85 километров над поверхностью Земли. Однако для того, чтобы достичь стратосферы, где находится основная часть озона, требуется до 30 лет.

Оценки показывают, что количество оксидов алюминия, образующихся при падении спутников, возросло в восемь раз с 2016 по 2022 год, достигнув уровня, который на 29,5 процента превышает естественный.

Ученые предсказывают, что когда запланированные на данный момент спутники будут выведены из эксплуатации, каждый год на поверхность Земли будет падать 912 метрических тонн алюминия. Это приведет к выбросу 360 метрических тонн оксидов алюминия в атмосферу, что на 646 процентов превышает естественный уровень.

На данный момент около 6000 из 8100 объектов на низкой околоземной орбите являются спутниками Starlink, запущенными за последние несколько лет. Кроме того, компании, включая Amazon, планируют создание еще большего количества спутников, достигающего от 3000 до 13 000 единиц.

Учитывая, что околоземные интернет-спутники имеют ограниченный срок службы около пяти лет и должны заменяться новыми, это приведет к длительному циклу плановой утилизации и неожиданному загрязнению космического пространства.