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Спутниковую связь в разы мощнее Starlink запустят в России

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На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года, Александр Селютин, руководитель группы компаний «Техноджет», оператора проекта, объявил о российском проекте «Интернет из России», который позволит стране стать глобальным лидером в области информационных и коммуникационных систем.

Спутниковую связь в разы мощнее Starlink запустят в России

Этот проект, над которым работали более десяти лет, включает в себя разработку нового протокола спутниковой связи на низких орбитах, фазированных антенных решеток и программного обеспечения для обслуживания этих компонентов. В 2013 году на Международном авиакосмическом салоне был представлен первый в мире спутник с этими технологиями, за что он получил высокую награду.

С тех пор была создана полноценная тестовая сеть, работающая в нескольких городах мира, включая Нью-Йорк, Москву, Новосибирск, Гонконг и Сидней. Селютин отметил, что их протокол обеспечивает скорость передачи данных, которая на 17-50% выше «стандартного интернета сегодняшнего дня», в зависимости от условий соединения.

Спутники «Интернета из России» обеспечат связь с любыми подвижными объектами, летящими со скоростью до 12 000 км/ч. Каждый спутник сможет одновременно обслуживать до 144 000 абонентов, что в пять раз превосходит показатели спутниковой системы Starlink.

Источник: Газета.ру. 

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