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IPhone SE Plus появится в 2021 году и получит Apple A13 Bionic

30.06.2020 20:26

Зарубежные источники опубликовали первые подробности о модели IPhone SE Plus.
Если верить источнику, IPhone SE Plus появится в 2021 году и получит Apple A13 Bionic.

IPhone SE Plus это предположительное название увеличенной версии смартфона iPhone SE, вышедшего в этом году.

Предполагалось, что такой аппарат может появится до конца этого года, но согласно новым данным, он выйдет только в 2021 году.

Предлагать для него новый процессор не станут, так как для смартфона такого уровня вполне подойдет Apple A13 Bionic. Другие подробности о новинке пока неизвестны.

Между тем, уже это осенью состоится премьера новой линейки флагманских смартфонов, информация о которых в сети появляется регулярно.

Apple не будет комплектовать новые iPhone зарядками

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