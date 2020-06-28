В комплекте iPhone 12 может не оказаться наушников и зарядки

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.13 EUR/RUB: 77.54 BTC/USD: 8756.9

28 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

В комплекте iPhone 12 может не оказаться наушников и зарядки

28.06.2020 13:49

В Сети появилось сообщение, согласно которому в новых iPhone 12 компания может не предложить не только наушников, но и даже зарядного устройства.
Отсутствие этих аксессуаров позволит снизить стоимость смартфонов. О том, что наушников в комплекте со смартфонами не будет, сообщалось и ранее.

Тогда предполагали, что компания таким образом сможет подоткнуть клиенток к покупке AirPods. С другой стороны их отсутствие в комплекте позволит сэкономить.

Однако об отсутствии зарядного устройства в комплекте информация появилась впервые.

С одной стороны такое положение дел позволит сэкономить покупателям, особенно поклонникам бренда, так как зарядные у них остаются от старых девайсов, но с другой стороны запасная зарядка никогда не помешает, тем более, что более старые модели устройств пользователи стараются продавать.

Насколько информация окажется достоверной, покажет лишь время.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги