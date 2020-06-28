В комплекте iPhone 12 может не оказаться наушников и зарядки

В Сети появилось сообщение, согласно которому в новых iPhone 12 компания может не предложить не только наушников, но и даже зарядного устройства.

Отсутствие этих аксессуаров позволит снизить стоимость смартфонов. О том, что наушников в комплекте со смартфонами не будет, сообщалось и ранее.

Тогда предполагали, что компания таким образом сможет подоткнуть клиенток к покупке AirPods. С другой стороны их отсутствие в комплекте позволит сэкономить.

Однако об отсутствии зарядного устройства в комплекте информация появилась впервые.

С одной стороны такое положение дел позволит сэкономить покупателям, особенно поклонникам бренда, так как зарядные у них остаются от старых девайсов, но с другой стороны запасная зарядка никогда не помешает, тем более, что более старые модели устройств пользователи стараются продавать.

Насколько информация окажется достоверной, покажет лишь время.