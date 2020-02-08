iPhone 9 представят в середине марта

Сетевой информатор Эван Блэсс раскрыл ориентировочную дату презентации нового недорого смартфона iPhone 9.

По данным инсайдера, компания Samsung начнет продажи смартфонов серии Galaxy S20 6 марта, хотя ранее сообщалось, что флагманские корейские смартфоны на прилавках магазинов появятся 13 марта.

После выхода Galaxy S20 компания Apple через неделю проведет презентацию своего смартфона iPhone 9 (возможное название), а этот аппарат еще называют iPhone SE 2.

Таким образом, недорогой iPhone появится в середине марта. Не исключено, что выход iPhone 9 задержится из-за коронавируса, так как компания Foxconn сейчас приостановила выпуск продукции Apple.

Основной подрядчик «яблочной» компании должен начать работать 10 февраля.