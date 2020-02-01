СМИ: Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9

По всей видимости коронавирус не помешает планам Apple в назначенный срок выпустить iPhone SE 2/iPhone 9. Точное название смартфона пока неизвестно.

По данным СМИ, стартовало пробное производство нового смартфона iPhone, тогда как полноценное производство будущей новинки запланировано на середину февраля.

По слухам, Apple заказала в общей сложности свыше 30 млн штук iPhone SE 2/iPhone 9.

Ранее «АСТЕРА» писала, что недорогой «яблочный» смартфон получит дисплей диагональю 4,7-дюйма, одинарную основную камеру, процессор A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти.

Ориентировочно стоимость iPhone SE 2/iPhone 9 составит 475 долларов.