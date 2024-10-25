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iPhone 16 Pro Max в России за месяц упал в цене на 30 000 рублей

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Стоимость нового iPhone 16 Pro Max в России снизилась на 30 тысяч рублей всего через месяц после его выхода на рынок.

iPhone 16 Pro Max в России за месяц упал в цене на 30 000 рублей

Портал Hi-Tech Mail сообщает, что флагман, представленный в сентябре 2024 года, в начале продаж стоил от 194 тысяч рублей, а теперь его можно приобрести от 157 тысяч рублей.

iPhone 16 Pro Max стал флагманом Apple на ближайший год и предлагает пользователям мощный чип Apple A18 Pro, предназначенный для работы с искусственным интеллектом.

Смартфон также оснащён тройной камерой с разрешением 48, 48 и 12 Мп, большим аккумулятором на 4685 мАч и увеличенным OLED-экраном размером 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Новая кнопка Camera Control позволяет удобно управлять камерой устройства.

Стоит отметить, что в Америке стоимость смартфона в эквиваленте заметно ниже.

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