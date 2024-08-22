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iPhone 16 Pro Max получит безрамочный дизайн

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Техноблогер под ником Ice Universe, известный своими надёжными утечками, поделился новыми подробностями о предстоящем iPhone 16 Pro Max. По его информации, одной из ключевых особенностей устройства станет безрамочный дизайн.

iPhone 16 Pro Max получит безрамочный дизайн

На опубликованном изображении видно защитное стекло для нового смартфона с крайне узкими рамками шириной всего 1,15 мм. Для сравнения, у текущей модели iPhone 15 Pro Max рамки составляют 1,55 мм, что делает новинку ещё более привлекательной.

Подробностей о технических характеристиках iPhone 16 Pro Max пока немного, но уже известно о наличии 6,9-дюймового экрана и нового процессора Apple A18 Pro. Презентация всей линейки новых айфонов запланирована на осень этого года.

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