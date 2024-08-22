iPhone 16 Pro Max получит безрамочный дизайн

Техноблогер под ником Ice Universe, известный своими надёжными утечками, поделился новыми подробностями о предстоящем iPhone 16 Pro Max. По его информации, одной из ключевых особенностей устройства станет безрамочный дизайн.

На опубликованном изображении видно защитное стекло для нового смартфона с крайне узкими рамками шириной всего 1,15 мм. Для сравнения, у текущей модели iPhone 15 Pro Max рамки составляют 1,55 мм, что делает новинку ещё более привлекательной.

Подробностей о технических характеристиках iPhone 16 Pro Max пока немного, но уже известно о наличии 6,9-дюймового экрана и нового процессора Apple A18 Pro. Презентация всей линейки новых айфонов запланирована на осень этого года.