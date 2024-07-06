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iPhone 14 подешевел в России на четверть до 65 тыс. рублей

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Издание Hi-Tech Mail.ru сообщает, что базовая модель iPhone 14, представленная в 2022 году, подешевела на российском рынке.

Стоимость смартфона снизилась с 85 тысяч рублей до 65 тысяч рублей, что составляет примерно четверть от начальной цены.

iPhone 14 оснащен стеклянным корпусом, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A15 Bionic и 6 гигабайтами оперативной памяти.

На задней панели устройства расположена двойная камера с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

Смартфон также оснащен аккумулятором ёмкостью 3279 миллиампер-час.

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