IPhone 14 не получит подэкранный сканер Touch ID и 120-герцевый дисплей

Презентация семейства iPhone 14 пройдёт осенью 2022 года, но инсайдеры уже раскрывают информацию про эти смартфоны.

Сетевой информатор под ником DylanDKT сообщил, что в iPhone 14 не будут устанавливать дисплеи с высокой частотой обновления.

Также младшая серия не получит подэкранный сканер отпечатков пальцев.

По данным DylanDKT, подэкранный сканер отпечатка пальца не будет ни в одном iPhone 14, а 120 Гц экраны достанутся только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Стоит отметить, что система Face ID в период пандемии оказалась неэффективной, так как люди ходят в масках и скрывают свое лицо.

Для того чтобы разблокировать iPhone через Face ID, пользователю требуется приспустить маску.