Дисплеи Apple для iPhone 15 Pro будут поставляться компанией BOE в 2023 году

Китайская компания BOE (производитель дисплеев) уже давно является партнером Apple. Она для купертиновской компании выпускает экраны для смартфонов iPhone.

Недавно стало известно, что BOE сейчас ведет модернизацию производства с целью внедрения технологии LTPO. После этого она станет поставлять OLED экраны для смартфонов серии iPhone 15.

Сейчас BOE выпускает экраны для младших iPhone 13. В следующей линейке младших iPhone 14 тоже будут устанавливать панели китайского производителя, а вот в iPhone 15 экраны от BOE появятся в старших моделях.

Стоит отметить, что сейчас в старших iPhone 13 устанавливают экраны только от компании Samsung.

Еще нужно учитывать, что BOE в 2021 году компании Apple поставила всего 15-16 млн панелей OLED, а это не очень много, если учесть продажи «яблочной» компании на глобальном рынке.