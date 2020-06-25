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iPhone 12 станет первым смартфоном Apple с самой мощной зарядкой

25.06.2020 13:10

Новые модели флагманов iPhone 12 обрастают подробностями и на этот раз инсайдеры выяснили, что аппарат станет первым в истории компании, который получит мощную зарядку.
В распоряжении зарубежного блогера оказались фотографии новых зарядных блоков. Судя по снимкам адаптеры имеют мощность 20 Вт, тогда как у предыдущих флагманов они имели мощность 18 Вт.

При этом последние предлагались только для старших моделей iPhone 11 Pro и Pro Max, тогда как в iPhone 11 мощность зарядки меньше.

В самом блоке имеется разъем USB Type-C, а вот в самих смартфонах по-прежнему сохранится Lightning.

Можно предположить, что 20-ватные блоки тоже будут доступны только для старших моделей. Напомним, что в этом году ожидается выход сразу четырех моделей iPhone 12.

Макеты iPhone 12 показали на качественных фото

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