iPhone 12 станет первым смартфоном Apple с самой мощной зарядкой

Новые модели флагманов iPhone 12 обрастают подробностями и на этот раз инсайдеры выяснили, что аппарат станет первым в истории компании, который получит мощную зарядку.

В распоряжении зарубежного блогера оказались фотографии новых зарядных блоков. Судя по снимкам адаптеры имеют мощность 20 Вт, тогда как у предыдущих флагманов они имели мощность 18 Вт.

При этом последние предлагались только для старших моделей iPhone 11 Pro и Pro Max, тогда как в iPhone 11 мощность зарядки меньше.

В самом блоке имеется разъем USB Type-C, а вот в самих смартфонах по-прежнему сохранится Lightning.

Можно предположить, что 20-ватные блоки тоже будут доступны только для старших моделей. Напомним, что в этом году ожидается выход сразу четырех моделей iPhone 12.