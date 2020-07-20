IPhone 12 не получат нового OLED-дисплея

OLED-дисплеи яблочным смартфонам приписывали уже в этом году, однако новые данные указывают, что такой тип экрана появится в устройствах только в 2021 году.

Как сообщили в отчете ETNews, IPhone 12 не получит нового OLED-дисплея, вместо которого модели будут оснащены экранами Samsung Display.

Новый тип экрана появится у моделей IPhone, которые выйдут в следующем году. Насколько правдивой окажется информация, станет известно лишь осенью, когда состоится презентация смартфонов.

Напомним, что в линейке IPhone 12 будут представлены модели с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

Все аппараты получат новый процессор и немного меньших размеров вырез, от которого в этих моделях не откажутся.

Кроме этого ранее инсайдеры приписывали аппаратам ценник на 50 долларов выше, чем у предшественников.