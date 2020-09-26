Apple во второй половине 2021 года выпустит смартфон iPhone SE Plus

Как сообщили несколько инсайдеров, Apple проведет презентацию новых флагманских смартфонов iPhone 12 в середине октября.

Также стало известно, что в следующем году производитель представит еще и аппарат iPhone SE Plus, причем изначально сообщалось, что он дебютирует в начале года.

Но как выяснил известный аналитик Минг-Чи Куо, iPhone SE Plus компания выпустит только во второй половине 2021 года. Недорогая модель будет оснащена фирменным сканером отпечатков пальцев Touch ID, а диагональ его ЖК-экрана будет 5,5 или 6,1 дюйма.

Предполагается, что в этой модели будут использовать такой же корпус, как и в iPhone XR или iPhone 8.

Поддержки сетей пятого поколения в этой модели ждать не стоит, а вот процессор в ней будет установлен Apple B14.

Это будет удешевленный вариант системы Apple A14, который также получит и новый iPhone 12 mini.