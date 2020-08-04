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Обзоры рынков

В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

04.08.2020 17:06

Американская компания намерена запустить продажи своих смартфонов 2020 года в два этапа.
Сначала на рынке появятся iPhone 12 Max и 12 Pro, а через несколько недель будут запущены продажи моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max.

То есть по сути компания намерена начать продажи смартфонов средней ценой категории, а затем уже предложить самый доступный и самый дорогой варианты.

Как ранее в компании официально сообщили, смартфоны флагманской линейки в этом году задержатся на пару недель, при этом их презентация по традиции должна состояться в сентябре.

В смартфонах, как уже сообщалось ранее, будет установлен процессор Apple A14, улучшенные камеры, а также аппаратам приписывают OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц.

Все смартфоны получат поддержку сетей пятого поколения, а позднее на рынок планируется выход 4G-версий.

Кроме этого, уже известно, что в комплектации со смартфонами не будет зарядки и наушников, а предложат только Lightning-кабель, причем судя по последним данным он получит тканевую оплетку.

Что касается стоимости аппаратов, то об этом недавно более подробно сообщалось.

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