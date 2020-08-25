IPhone 11 Pro и iPhone Xr снимут с производства после запуска iPhone 12

Apple откажется от iPhone 11 Pro и iPhone XR, чтобы уступить место iPhone 12 , при этом стоимость стандартного iPhone 11 будет снижена на 150 долларов.

Об этом сообщил технический специалист iAppleTimes, отметивший, что, хотя iPhone 11 переживет массовую закупку смартфонов Apple, он будет снижен до 549 долларов. Лидер не упомянул, откуда они получали эту информацию, но он, как правило, отслеживает, что Apple сделала со своим модельным рядом iPhone после запуска своей последней партии смартфонов.

Хотя ожидается, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены чипом A14 Bionic, новым дизайном с более плоскими краями, потенциально высоким дисплеем с высокой частотой обновления и тройной задней камерой с добавленным датчиком LiDAR. , это по-прежнему скорее обновление по сравнению с iPhone 11 Pro, чем существенно другая группа телефонов.

Таким образом, исключение iPhone 11 Pro из линейки iPhone имело бы смысл. И хотя на выбор будет четыре модели iPhone 12 — 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max — цена на iPhone 11 снизится. на 150 долларов дает Apple вариант среднего уровня для поклонников Apple. Это будет удобно для людей, которым не нужна масса высококлассных функций, но которые также хотят иметь телефон, который предлагает немного больше, чем iPhone SE 2020 за 399 долларов.

Урезание iPhone XR также имеет смысл, поскольку этот телефон теперь стал немного не по зубам, поскольку он был выпущен в 2018 году. Несмотря на то, что с его мощным чипом A12 Bionic и дизайном, очень похожим на iPhone 11, он неплохой смартфон. Но если оставить его в линейке iPhone, Apple получит телефон, который будет немного заменен более дешевым iPhone 11.

Стандартный iPhone 12, с другой стороны, получит новый дизайн и чип A14, но будет иметь только пару задних камер и, похоже, будет иметь базовый дисплей с частотой обновления 60 Гц. Но новый дизайн и возможность подключения 5G могут сделать его более привлекательным по сравнению с iPhone предыдущего поколения.

Набор iPhone 12 будет представлен в сентябре , хотя фактический выпуск некоторых моделей может быть отложен на месяц или около того из-за сбоев, вызванных пандемией коронавируса. Также ожидается, что Apple Watch 6 присоединятся к телефонам на сентябрьской презентации.