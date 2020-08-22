Apple уберет из продажи две модели после выхода iPhone 12

Сообщается, что Apple возобновит свою стратегию прекращения производства некоторых старых моделей iPhone вскоре после анонса новых, но с iPhone SE 2020 года все стало бы несколько сложнее для компании. По слухам, первой из снятых с производства моделей станет iPhone XR, за ним последуют iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В твиттере iAppleTimes говорится о прекращении производства трех моделей вскоре после выпуска iPhone 12. В прошлом году Apple снизила цену iPhone XR до 549 долларов, когда впервые выпустила iPhone 11 за 699 ​​долларов. Ходят слухи, что в этом году модель со скидкой будет снята с производства, цена iPhone 11 может снизиться, а версия на 64 ГБ, возможно, будет начинаться с 549 долларов.

Apple может быть вынуждена полностью отказаться от iPhone XR вместо дальнейшего снижения цены из-за фактора доступности iPhone SE 2020 года. В конце концов, он стоит всего 399 долларов и оснащен более мощным оборудованием, чем iPhone XR, поэтому Apple не имеет смысла продолжать продавать его даже по более низкой цене. Кроме того, слухи о снижении цен на iPhone 11 означают, что Apple теперь будет иметь единый выбор iPhone, продаваемых по всему миру.

Считается, что серия iPhone 12 с поддержкой 5G будет начинаться с 649 долларов , что делает новую базовую цену iPhone 11 идеальной. Кроме того, как и в прошлом году, Apple отказывается от предложений премиум-класса в пользу более новых моделей. В 2019 году Apple прекратила выпуск iPhone XS и iPhone XS Max, а в этом году iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут заменены на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.