iPadOS ограничивает мощность iPad Pro: приложения могут использовать только до 5 ГБ ОЗУ

Запуск нового iPad Pro с чипом M1 снова вызвал разговоры о том, что оборудование iPad значительно опережает операционную систему и экосистему программного обеспечения, с которой оно может работать.

Многие люди возлагают свои надежды на iPadOS 15 на WWDC, чтобы объявить о пересмотре многозадачности, поддержки внешнего дисплея и управления файлами, чтобы повысить производительность iPad до уровня, возможного с macOS.

Однако сегодня у iPadOS есть еще более прямое ограничение для клиентов, надеющихся использовать этот высокопроизводительный чип M1 для профессиональных приложений. Оказывается, операционная система нового iPad Pro ограничивает все сторонние приложения максимальным объемом ОЗУ ~ 5 ГБ каждое.

Это ограничение политики ОС стало известно отчасти из-за ночного обновления приложения Procreate, которое теперь официально оптимизировано для нового iPad Pro.

Procreate применяет ограничения на количество слоев, чтобы приспособиться к среде с ограничениями памяти iPad, и обновляет эти ограничения с каждым поколением оборудования, поскольку Apple добавляет в свои планшеты больше оперативной памяти.

После установки последнего обновления клиенты видят, что количество слоев на холсте по умолчанию увеличилось с 91 на iPad Pro 2020 года до 115 на моделях iPad Pro на M1.

Исторически сложилось так, что Apple никогда не обсуждала, сколько оперативной памяти имеет конкретное устройство iOS. Тем не менее, компания публично сообщает о спецификациях памяти для iPad Pro 2021 года с чипом M1: в стандартной комплектации iPad имеет 8 ГБ ОЗУ, а у моделей с 1 и 2 ТБ ОЗУ увеличено вдвое до 16 ГБ.

Однако пользователи Procreate были несколько разочарованы, обнаружив, что количество слоев в 115 слоев одинаково для базовой модели iPad Pro и моделей с более высокими характеристиками и удвоенным объемом оперативной памяти.

Как отмечает Procreate в своем твите , оказывается, что операционная система iPad позволяет приложению использовать максимум 5-6 ГБ ОЗУ на 8 ГБ ОЗУ или 16 ГБ ОЗУ iPad Pro. Если приложение использует больше, оно немедленно принудительно завершается и удаляется из памяти системным процессом jetsam.

Это означает, что одно профессиональное приложение не может использовать все ресурсы чипа M1. Дополнительная оперативная память, имеющаяся в моделях 1 ТБ и 2 ТБ, будет означать, что больше приложений одновременно могут оставаться в памяти для многозадачности, но отдельное приложение будет вести себя так же, как если бы оно работало на базовой модели iPad Pro.

Ограничения ОЗУ для каждого приложения существовали в iOS с самого начала, но ограничение более выражено в этом последнем поколении iPad просто потому, что абсолютные числа больше. Например, iPad Pro 2018/2020 с 6 ГБ ОЗУ будет обеспечивать ограничение ОЗУ для каждого приложения в 3 ГБ, или примерно половину встроенной физической памяти.

Но на новом iPad Pro ограничение в 5 ГБ составляет менее трети общей системной памяти для iPad высшего класса с 16 ГБ ОЗУ, в результате чего почти 11 ГБ используются недостаточно для одного профессионального приложения.

Эта проблема больше всего влияет на профессиональные мультимедийные приложения, такие как редакторы изображений и видео, которым всегда может быть полезна дополнительная доступная память. Procreate уже сказал, что, если Apple увеличит ограничения, он обновится, чтобы предоставить клиентам iPad Pro как можно больше слоев.

Источник — astera.ru.