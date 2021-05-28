Производительность программы Procreate для пользователей iPad Pro на M1 увеличилась в 4 раза

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.46 EUR/RUB: 89.66 BTC/USD: 8756.9

28 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Производительность программы Procreate для пользователей iPad Pro на M1 увеличилась в 4 раза

28.05.2021 12:17

Procreate — одно из самых популярных приложений для иллюстраций, доступное исключительно для iPhone и iPad.

После анонса обновления в прошлом месяце последняя версия Procreate для iPad наконец-то обеспечила полную поддержку нового iPad Pro с чипом M1. Это позволяет не только повысить производительность, но и увеличить количество слоев в приложении.

Как стало известно astera.ru, обновление Procreate, которое сейчас выпускается в App Store, было анонсировано сегодня компанией в Twitter. Пользователи уже могли запускать Procreate на iPad Pro 2021, но до сих пор приложение не использовало всю мощь чипа M1.

Производительность программы Procreate для пользователей iPad Pro на M1 увеличилась в 4 раза

Благодаря полной поддержке чипа M1 пользователи нового iPad Pro заметят в 4 раза более высокую производительность при использовании Procreate. Кроме того, приложение также позволяет использовать больше слоев при работе на iPad с M1. Например, холст с разрешением 4K и 132 DPI может содержать до 115 слоев с последним обновлением.

Привет всем, мы только что выпустили патч совместимости M1. #Procreate на M1 iPad Pro работает до 4 раз быстрее с еще большим количеством слоев. Если вы думаете о приобретении нового iPad Pro, это лучший опыт работы с Procreate!

Procreate также анонсировал в прошлом месяце новую предварительную версию AR и улучшенную поддержку специальных возможностей, но эти функции будут включены в будущее обновление.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги