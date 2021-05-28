Производительность программы Procreate для пользователей iPad Pro на M1 увеличилась в 4 раза

Procreate — одно из самых популярных приложений для иллюстраций, доступное исключительно для iPhone и iPad.

После анонса обновления в прошлом месяце последняя версия Procreate для iPad наконец-то обеспечила полную поддержку нового iPad Pro с чипом M1. Это позволяет не только повысить производительность, но и увеличить количество слоев в приложении.

Как стало известно astera.ru, обновление Procreate, которое сейчас выпускается в App Store, было анонсировано сегодня компанией в Twitter. Пользователи уже могли запускать Procreate на iPad Pro 2021, но до сих пор приложение не использовало всю мощь чипа M1.

Благодаря полной поддержке чипа M1 пользователи нового iPad Pro заметят в 4 раза более высокую производительность при использовании Procreate. Кроме того, приложение также позволяет использовать больше слоев при работе на iPad с M1. Например, холст с разрешением 4K и 132 DPI может содержать до 115 слоев с последним обновлением.

Привет всем, мы только что выпустили патч совместимости M1. #Procreate на M1 iPad Pro работает до 4 раз быстрее с еще большим количеством слоев. Если вы думаете о приобретении нового iPad Pro, это лучший опыт работы с Procreate!

Procreate также анонсировал в прошлом месяце новую предварительную версию AR и улучшенную поддержку специальных возможностей, но эти функции будут включены в будущее обновление.