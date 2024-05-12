iPad Pro с M4 набрал рекордные 2,74 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu

Согласно информации от портала MyDrivers, недавно представленный флагманский планшет iPad Pro с новейшим чипом Apple M4 продемонстрировал впечатляющий результат в бенчмарке AnTuTu.

iPad Pro установил новый рекорд, набрав впечатляющие 2,74 млн баллов, что является самым высоким результатом среди всех устройств на рынке.

Отмечается, что чип Apple M4 стал первым, который превысил отметку в 1 млн баллов в тестах графической производительности.

Интересно отметить, что iPad Pro стал первым устройством, которое получило новейший чип Apple M4.