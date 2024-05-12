Главная » Новости

iPad Pro с M4 набрал рекордные 2,74 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Согласно информации от портала MyDrivers, недавно представленный флагманский планшет iPad Pro с новейшим чипом Apple M4 продемонстрировал впечатляющий результат в бенчмарке AnTuTu.

iPad Pro установил новый рекорд, набрав впечатляющие 2,74 млн баллов, что является самым высоким результатом среди всех устройств на рынке.

Отмечается, что чип Apple M4 стал первым, который превысил отметку в 1 млн баллов в тестах графической производительности.

Интересно отметить, что iPad Pro стал первым устройством, которое получило новейший чип Apple M4.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.