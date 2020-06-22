IOS 13 установлена на 92% выпущенных за последние 4 года iPhone

Эта операционная система оказалась наиболее востребованной и даже установила рекорд по скорости обновления.

Если говорить об устройствах американской компании в целом, то iOS 13 установлена на 81% мобильных аппаратов Apple, тогда как еще 13% до сих пор пользуются iOS 12.

Если же рассматривать устройства, выпущенные за последние четыре года, то IOS 13 установлена на 92% iPhone, что является рекордным показателем.

Еще 7% устройств имеют версию ОС iOS 12, а 2% смартфонов работают под управлением более ранних версий операционной системы.