Интернет-маркетолог Александр Зобов запустит российский аналог Instagram «Россграм»

«Россграм» станет аналогом Instagram в России. Эта социальна сеть для блогеров станет доступна в конце марта, а для всех остальных пользователей в апреле.

Разработчикоми социальной сети «Россграм» стали предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов, причем Зобов учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

Россграм получит привычную для Instagram функциональность.

Приложение будет доступно в Android и iOS. На первом этапе распространения мобильного приложения доступ откроют для блогеров и партнеров.

Также в социальной сети будет сразу запущена программа монетизации.

Напомним, 14 марта Instagram был заблокирован в России. Им можно воспользоваться только через VPN, который резко стал популярен в РФ .