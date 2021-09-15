Интересные факты об iPhone 13: переработанная упаковка, объем оперативной памяти и т. д.

IPhone 13 и iPhone 13 Pro официально представила вчера, упаковка нового внутри A15 чипа, обновления камеры и многое другое. Ниже мы рассмотрим некоторые из последних интересных моментов, в том числе подробности об изменениях упаковки, уровне заряда батареи и количестве ОЗУ …

Изменения в упаковке

Одно интересное изменение в линейке iPhone 13 в этом году заключается в том, что Apple изменила дизайн упаковки. Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак говорит, что Apple смогла «изменить дизайн упаковки», избавившись от пластиковой пленки снаружи. По словам Apple, это изменение само по себе должно устранить 600 метрических тонн пластика.

Более конкретная информация здесь остается неясной, поэтому нам придется подождать и достать iPhone 13, чтобы узнать больше о том, как Apple изменила дизайн iPhone.

Также напоминаем, что в прошлом году Apple перестала включать блок питания в коробку с покупками iPhone. Итак, в коробке с iPhone 13 вы найдете сам iPhone вместе с зарядным кабелем USB-C — Lightning. Если у вас его еще нет, вам придется покупать зарядный блок USB-C отдельно.

Нет процента заряда батареи в строке состояния

Несмотря на то, что iPhone 13 и iPhone 13 Pro имеют вырез примерно на 20% меньше с точки зрения ширины, Apple до сих пор не добавила некогда любимый индикатор процента заряда батареи обратно в строку состояния. Вместо этого он по-прежнему скрыт в Центре управления, поэтому вам придется провести вниз от правого верхнего угла, чтобы получить доступ к проценту заряда батареи.

На самом деле у Apple была возможность добавить процент заряда батареи на моделях Max в предыдущие годы, но она предпочла этого не делать. Это означает, что вероятность того, что процент заряда батареи когда-либо вернется в строку состояния, очень мала, и, скорее всего, это было сознательное решение удалить его в первую очередь.

Оперативная память iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Apple не рекламирует объем оперативной памяти iPhone, но информация в Xcode, показывает, что iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют 4 ГБ ОЗУ, а iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — 6 ГБ. Это то же самое, что и RAM в прошлогодней линейке iPhone 12.

Напомним, предварительные заказы на iPhone 13 начнутся в пятницу, 17 сентября, в 5:00 по тихоокеанскому времени / 8:00 по восточному времени. Первые заказы поступят к покупателям в пятницу, 24 сентября.