Модели iPhone 13 имеют такой же объем оперативной памяти, что и модели iPhone 12

Apple никогда не рекламирует объем оперативной памяти в iPhone, но на основе строк, содержащихся в бета-версии Xcode 13, MacRumors может подтвердить, что модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены 6 ГБ оперативной памяти, в то время как iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют 4 ГБ оперативной памяти. Эти суммы не изменились по сравнению с линейкой iPhone 12.

Те же строки Xcode точно показали объем оперативной памяти в моделях iPhone 12 прошлого года и в нескольких предыдущих поколениях iPhone.

Модели iPhone 13 оснащены более энергоэффективным чипом A15 Bionic, основанным на усовершенствованном процессе TSMC 5 нм +, но Apple не указала, насколько быстрее этот чип по сравнению с чипом A14. Чип A15 также имеет новый 5-ядерный графический процессор в моделях iPhone 13 Pro, а не 4 ядра, который, по словам Apple, обеспечивает «самую быструю графическую производительность среди всех смартфонов».

Все четыре модели iPhone 13 будут доступны для предварительного заказа с пятницы, 17 сентября, в 5 часов утра по тихоокеанскому времени в США и более чем 30 других странах и регионах. Запуск устройств запланирован на неделю позже, в пятницу, 24 сентября.