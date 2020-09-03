Intel представила новый логотип вместе с чипами 11-го поколения

Intel появился новый логотип, означающий лишь третье обновление фирменного стиля за последние 51 год.

Исчез известный круглый логотип. Его место занимает более простой шрифт с более яркими цветами, нацеленный на представление компании, которая продвинулась дальше компьютерных чипов. Это четвертый логотип Intel. Прежний логотип дебютировал в 2006 году.

В своем заявлении в среду главный директор по маркетингу Intel Карен Уокер заявила, что идентичность бренда осталась «в значительной степени нетронутой» на протяжении нескольких лет эволюции компании от процессоров до программного обеспечения, обеспечивающего работу искусственного интеллекта и Интернета вещей.

«Новый бренд является не только представителем технологий, которые мы создаем, но и воплощением человеческой искры изобретательности и новаторства, которая пронизывает компанию», — говорится в заявлении Уолкера.

Новый логотип не сильно отличается от предыдущего (остались строчные буквы и буква «i» в квадрате). По словам Уокер, это сделано специально: переработанный логотип стал более современным и придает бренду «размер и широту». Синий остается наиболее заметным цветом бренда, и Intel добавляет «новые варианты с расширенной цветовой палитрой, чтобы добавить глубины и модернизировать нашу визуальную идентичность».

Помимо логотипа, был изменен дизайн наклеек Intel Inside на компьютерах. И он модернизировал свой джингл «бонг», который слышен в рекламе. Новый логотип вышел сегодня, а другие элементы обновляются в течение года. До этого у Intel ( INTC ) было три логотипа: оригинальный логотип 1969 года, логотип Intel Inside в 1991 году и теперь новый логотип.