Компания Intel представила новые процессоры Core 11xxx

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake. Компания заявляет, что новая линейка 11-го поколения предлагает «лучший процессор для тонких и легких» ноутбуков.

Intel запускает девять новых дизайнов 11-го поколения как для своей серии U (которую Intel теперь называет UP3), так и для чипов класса Y (также известной как UP4), во главе с Core i7-1185G7, которые предлагают базовую скорость 3,0 ГГц , максимальное ускорение одноядерного ускорения до 4,8 ГГц и максимальное ускорение всех ядер до 4,3 ГГц. Он также оснащен самой мощной версией интегрированной графики Intel Iris Xe с 96 CU и максимальной скоростью графики 1,35 ГГц.

Ранее в этом году компания уже анонсировала новые чипы на мероприятии в День архитектуры 2020. Новая линейка 11-го поколения по-прежнему построена на 10-нм узле, аналогично текущим моделям 10-го поколения Ice Lake, но она обновляется до архитектуры Willow Core с новым «10-нм дизайном SuperFin», который, по словам Intel, будет предлагать более высокие скорости при более низком энергопотреблении.

Intel не слишком конкретно описывает, каким будет это увеличение, но обещает, что новые чипы будут предлагать на 20 процентов более высокую скорость для повседневных задач «офисной продуктивности», наряду с аналогичным 20-процентным увеличением «системной производительности».

Также новинкой является поддержка дисплеев 8K HDR, а также возможность использовать до четырех дисплеев 4K HDR одновременно.

Наряду с новыми чипами Intel представляет новую версию своего стандарта сертификации Project Athena под названием «Intel Evo». У Evo будут еще более высокие требования, включая гарантию того, что ваш ноутбук будет предлагать более девяти часов «реального использования» без подзарядки (для систем 1080p), быструю зарядку (четыре часа зарядки за 30 минут), Wi-Fi. 6 и Thunderbolt 4, и система выйдет из спящего режима «менее чем за секунду». Идея состоит в том, что пользователи должны иметь возможность ожидать высококачественную машину всякий раз, когда они видят логотип Evo. Intel заявляет, что в этом году должно появиться более 20 проектов, прошедших проверку Evo.